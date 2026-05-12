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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: E-Scooter gestoppt: Fahrer hat Cannabis, Kokain und Alkohol intus

Kaiserslautern (ots)

Am Montagabend stoppte die Polizei einen 37-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Steinstraße. In der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter der Wirkung von Rauschmitteln steht. Ein Urintest und ein Atemalkoholtest wiesen neben Cannabis und Kokain auch einen Alkoholpegel von rund 0,4 Promille nach. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht zum ersten Mal aufgefallen. Es handelte sich bereits um seinen dritten Verstoß innerhalb eines Monats. Den E-Scooter musste der 37-Jährige stehen lassen. Ihm drohen nun unter anderem ein Bußgeld von mindestens 1.500 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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