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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannte brechen in Haus ein

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem Einbruchsdiebstahl. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen 25. April und 8. Mai Zugang zu einem Wochenendhaus im Bereich des Holbornerhofs. Ein Zeuge informierte die Polizei, als er Aufbruchsspuren entdeckte. Ersten Erkenntnissen zufolge sind die Täter mit einem Fahrzeug gekommen. Sie entwendeten unter anderem Wertgegenstände, Gartenwerkzeuge und Brennholz. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder sonst verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Telefon 0631 369-14199 zu melden. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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