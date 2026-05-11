Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit eskaliert: 20-Jähriger erleidet Schnittverletzung

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht zum Samstag verletzte ein 16-Jähriger einen 20-Jährigen bei einem Streit in einem Wohnhaus schwer. Nach aktuellem Ermittlungsstand griff der 16-Jährige sein Gegenüber plötzlich an und fügte ihm eine schwere, aber nicht lebensbedrohliche Schnittverletzung am Arm zu. Der Verletzte konnte sich zu einem Anwohner in Sicherheit bringen. Der hinzugezogene Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 16-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. |kle

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