Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 22-Jähriger flüchtet vor Polizei

Kaiserslautern (ots)

Mit 0,8 Promille hat am Sonntagmorgen ein Autofahrer versucht, vor der Polizei zu fliehen. Er war gegen 3 Uhr vom Pfalztheaterparkhaus zu schnell in Richtung Ludwigstraße unterwegs als eine Streife auf ihn aufmerksam wurde. Die Polizisten verfolgten das Auto des Verdächtigen. Der 22-Jährige missachtete während der Fahrt zwei rote Ampeln und hielt sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Schließlich konnten die Beamten den BMW-Fahrer in der Richard-Wagner-Straße stoppen und kontrollieren. Wie sich herausstellte, war der Mann alkoholisiert. Er stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu, der einen Wert von 0,8 Promille ergab. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, seine Fahrerlaubnis sichergestellt. Der 22-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit am Steuer verantworten. Die Polizei wirft ihm zudem vor, an einem verbotenen Autorennen teilgenommen zu haben - in dem Fall gegen sich selbst. |laa

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