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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Unfallursache war am frühen Sonntagmorgen in der Hauptstraße in Rodenbach schnell gefunden.

Dort verlor ein 40-Jähriger, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Audi und kollidierte mit einem Zaun. Der Mann blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme rochen die Beamten Alkohol. Der Fahrzeugführer wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Fahrer wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.|pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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