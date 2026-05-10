POL-PDKL: Alkoholisierte Rollerfahrerin unterwegs

Weilerbach (ots) - Am Freitagnachmittag krachte es in der Hauptstraße in Weilerbach. Zu dem Unfall kam es gegen 16:30 Uhr, als eine 23-jährige Autofahrerin mit ihrem Ford auf das Fahrzeug einer 27-Jährigen auffuhr, die verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Durch den Aufprall wurde die vorausfahrende Fahrzeugführerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und sie waren in der Folge nicht ...

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