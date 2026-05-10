Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Alkoholisierte Rollerfahrerin unterwegs
Kaiserslautern (ots)
Polizeibeamte stoppten am Samstagabend einen E-Scooter in der Zollamtstraße. Bei der Kontrolle der 28-Jährigen fiel auf, dass sie stark nach Alkohol roch. Ein entsprechender Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 0,7 Promille. Die Frau musste die Polizeibeamten zur Dienststelle begleiten, wo weitere Tests durchgeführt wurden. Die Ermittlungen zu dem Verdacht der Trunkenheitsfahrt dauern an.|pvd
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