LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Schusswaffe
Suhl (ots)
Im Zeitraum vom 26.04.2026 bis 01.05.2026 wurde mittels einer Schusswaffe das Blechdach der Döllberghütte auf dem Suhler Hausberg beschädigt. Dadurch entstand ein größerer Sachschaden. Die Tatumstände sind der Polizei derzeit nicht bekannt. Wer kann hierzu sachdienliche Hinweise geben?
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell