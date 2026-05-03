LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Schusswaffe

Schleusingen (ots) - Am 01.05.2026 um 10:35 Uhr befuhr eine 84 jährige Deustche mit ihrem VW Golf die Klosterstraße entgegengesetzt der Einbahnstraße. Schließlich bemerkte sie es und begann zu wenden. Beim Wendemanöver schien sie die Kontrolle über Fahrzeug zu verlieren, gab zu viel Gas, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte dann mit der Hauswand. Bei der Unfallaufnahme erhärteten sich Hinweise, dass eine medizinische Ursache nicht auszuschließen war. Zur ...

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