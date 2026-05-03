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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Schusswaffe

Suhl (ots)

Im Zeitraum vom 26.04.2026 bis 01.05.2026 wurde mittels einer 
Schusswaffe das Blechdach der Döllberghütte auf dem Suhler Hausberg 
beschädigt. Dadurch entstand ein größerer Sachschaden. Die 
Tatumstände sind der Polizei derzeit nicht bekannt.
Wer kann hierzu sachdienliche Hinweise geben?

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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