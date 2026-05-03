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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Schleusingen (ots)

Am 02.05.2026 um 17:30 Uhr befuhr der 37 jährige Deutsche mit seinem Fahrrad die Straße An der Schleuse in Schleusingen. In der Folge wollte er nach rechts in die Straße Am Sportplatz abbiegen, stürzte hierbei und verletzte sich an der Schulter. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, wie es zum Sturz kommen konnte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 3,53 Promille. Zur Abklärung seiner Verletzungen wurde der Fahrradfahrer ins Klinikum Suhl verbracht. Hier erfolgte auch eine Blutentnahme. Glücklicherweise zog er sich keine ernsten Verletzungen zu und es wurde auch kein anderer Verkehrsteilnehmer geschädigt. Der Fahrradfahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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