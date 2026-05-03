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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren ohne Versicherung und unter Einwirkung von Cannabis

Schleusingen (ots)

In der Nacht vom 30.04.2026 zum 01.05.2026 führten Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen mobile Verkontrollen in der Ortslage Schleusingen durch. Um 23:55 Uhr bemerkten sie in der Vogelhofstraße einen E-Scooter Fahrer. An dem E-Scooter befand sich kein Versicherungskennzeichen. Die Beamten entschlossen sich den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Der 16jährige Deutsche benötigte zum Führen des E-Scooters zwar keine Fahrerlaubnis, nichtsdestotrotz gelten die gleichen Regeln, wie beim Führen von führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeugen, wenn es um die Fahrtüchtigkeit geht. Ein freiwilliger Drogenvortest ergab einen positiven Wert von THC. Es lag also der Verdacht nahe, dass der Fahrer vor Fahrtantritt Cannabis zu sich genommen habe. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme angeordnet und je nachdem wie hoch der Wert vom THC im Blut sein wird, wird sich der 16-jährige im Rahmen eines Ordnunsgwidrigkeitenverfahrens verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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