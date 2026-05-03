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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug gegen Hauswand

Schleusingen (ots)

Am 01.05.2026 um 10:35 Uhr befuhr eine 84 jährige Deustche mit ihrem VW Golf die Klosterstraße entgegengesetzt der Einbahnstraße. Schließlich bemerkte sie es und begann zu wenden. Beim Wendemanöver schien sie die Kontrolle über Fahrzeug zu verlieren, gab zu viel Gas, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte dann mit der Hauswand. Bei der Unfallaufnahme erhärteten sich Hinweise, dass eine medizinische Ursache nicht auszuschließen war. Zur Abklärung dieser wurde sie zunächst ins Klinikum Suhl verbracht. Hier erfolgte eine Blutentnahme. Dann würde ihr das Führen von Kraftfahrzeugen bis zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft untersagt. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da er nicht auffindbar war. In der weiteren Folge wurde ihr Fahrzeug vor Ort aufgrund des entstandenen Sachschadens abgeschleppt. Die Fahrerin muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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