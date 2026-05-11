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Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: "Kleines Geschäft" mit teuren Folgen

BPOLI EF: "Kleines Geschäft" mit teuren Folgen
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Nordhausen, Bahnhof Nordhausen (ots)

Unnötigen Ärger und ebenso unnötige Kosten hat sich ein 42- Jähriger am Bahnhof Nordhausen eingehandelt.

Der Mann urinierte am Sonntagmittag am helllichten Tage, für Reisende und Besuchende sichtbar, auf einen Bahnsteig des Nordhäuser Bahnhofes an einen Schaltkasten und eine Hauswand. Auch Bundespolizisten, die den Verkehrshalt bestreiften, konnten den Deutschen beobachten.

Angesprochen auf seine Notdurft zeigte er sich wenig einsichtig. Die Beamten eröffneten ihm die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens wegen der Belästigung der Allgemeinheit und Verunreinigung der Bahnanlagen.

Die Kosten für die Verwarnung hätte er sich erspart, wenn er eine öffentliche Toilette im Bahnhof für dieses kleine Geschäft genutzt hätte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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