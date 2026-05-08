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Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Lebensgefährlichen Weg auf den Gleisen genutzt

BPOLI EF: Lebensgefährlichen Weg auf den Gleisen genutzt
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Gehlberg, Gräfenroda (ots)

Personen in den Gleisen! Diese Meldung erreichte die Bundespolizei am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr.

Über die Notfallleitstelle der Bahn wurde bekannt, dass ein Triebfahrzeugführer einer Regionalbahn zwischen Gehlberg und Gräfenroda zwei Personen im Gleis gesehen hat. Er konnte rechtzeitig bremsen, sodass es nicht zum Schlimmsten kam.

Die augenscheinlich angetrunkene Frau (29 Jahre) und ein Mann (56 Jahre) machten keine Anstalten, den Bereich zu verlassen. Eine temporäre Streckensperrung war die notwendige Folge. Erst hinzugezogene Bundespolizisten konnten die ukrainischen Staatsangehörigen aus der Gefahrenzone bringen. Gegen beide wird wegen der betriebsstörenden Handlung ermittelt.

Die Bundespolizisten haben die Frau und den Mann zudem zu den in Teilen lebensbedrohlichen Gefahren des Bahnverkehrs sensibilisiert und sichere Wege zur fußläufigen Fortbewegung aufgezeigt.

Durch die gefahrenabwehrenden Maßnahmen kam es bei drei Zügen zu insgesamt 152 Minuten Verspätung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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