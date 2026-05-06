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Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann schlägt Mitreisenden in einer Regionalbahn

BPOLI EF: Mann schlägt Mitreisenden in einer Regionalbahn
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Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Einen Schlag ins Gesicht musste am gestrigen Nachmittag ein 32- jähriger Mann auf der Zugfahrt zwischen Stadtroda und Erfurt einstecken.

Der Geschädigte begab sich kurz vor dem Halt in der Landeshauptstadt zur Zugtür, um seinen Ausstieg vorzubereiten. Dort stand ein weiterer Mann, der wirre Dinge sagte. Der 32- Jährige sprach sein Gegenüber an und dieser schlug in der Folge den Fahrgast ins Gesicht.

Am Erfurter Hauptbahnhof flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Das Opfer der Straftat begab sich zur Bundespolizei, um Anzeige zu erstatten. Der Schläger konnte beschrieben werden und ein Zeuge fertigte zudem ein Foto von ihm. Auch die Videodaten der Kameraüberwachung des Hauptbahnhofes halfen den Bundespolizisten, den 21-jährigen Beschuldigten zu identifizieren. Gegen den Deutschen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Positiv hervorzuheben ist an diesem Sachverhalt, dass ein Zeuge geistesgegenwärtig ein Bild des Täters fertigte und eine weitere Zeugin des Geschehens sich zur Verfügung stellte. Solche Courage von Mitreisenden hilft nicht nur Opfern in der jeweiligen Situation, sondern kann polizeiliche Ermittlungen begünstigen - gerade wenn Täter flüchtig und unbekannt sind.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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