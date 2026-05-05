Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Fahrgast schließt sich in Zugtoilette ein

Neudietendorf, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Dieser Fahrscheinbetrug ging nach hinten los. Am Montagnachmittag wurde die Bundespolizei darüber informiert, dass sich ein Fahrgast ohne gültiges Ticket in einer Zugtoilette einer Regionalbahn, die von Eisenach auf dem Weg nach Erfurt war, eingeschlossen haben soll.

Im Rahmen der Fahrscheinkontrolle zeigte der 21-Jährige ein ungültiges Ticket. Durch das Kundenpersonal der Bahn wurde der Algerier daraufhin zum Verlassen des Zuges aufgefordert. Er ist beim Zwischenhalt in Neudietendorf ausgestiegen. Jedoch betrat er das Beförderungsmittel erneut und schloss sich im Weiteren im stillen Örtchen ein.

Beim Halt der Bahn im Erfurter Hauptbahnhof wurde eine Streife der Bundespolizei hinzugezogen. Die Identität des Mannes wurde für die Fahrpreisnacherhebung festgestellt. Gegen den Fahrgast wird nun wegen Betruges ermittelt.

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