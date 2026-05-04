Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Gefährliche Gegenstände haben im Handgepäck nichts zu suchen

Erfurt, Flughafen Erfurt-Weimar (ots)

In der Nacht von Sonntag zu Montag wurde an der Luftsicherheitskontrollstelle des Flughafens Erfurt-Weimar bei einem 56-Jährigen ein messerähnlicher Gegenstand im Handgepäck entdeckt. Bei der Öffnung des kleinen Gepäckstückes sollte sich der Anfangsverdacht der technischen Überprüfung bestätigen. Luftsicherheitsassistenten fanden ein Springmesser und riefen eine Streife der Bundespolizei zur Unterstützung und Bewertung hinzu.

Das Messer mit einer Klingenlänge von circa 9 Zentimetern wurde sichergestellt. Der Deutsche wurde belehrt und durfte im Anschluss den Flug nach Hurghada jedoch antreten, weil ansonsten keine weiteren verbotswidrigen Gegenstände mitgeführt wurden. Auf eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz muss er sich nach seiner Rückkehr einstellen.

Fluggesellschaften, Reiseveranstalter und die Bundespolizei sensibilisieren immer wieder zu gefährlichen und verbotenen Gegenständen im Bereich des Luftverkehrs. Bitte vergewissern Sie sich unbedingt vor Reiseantritt, ob sich solche in ihrem Handgepäck befinden. Lassen Sie diese zuhause und vermeiden Sie dadurch unnötige Unannehmlichkeiten und Verzögerungen bei den sicherheitsbezogenen Überprüfungen.

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