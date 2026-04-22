Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Böses Erwachen am Hauptbahnhof - im Schlaf bestohlen

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Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

In der zurückliegenden Nacht, im Zeitraum zwischen 2:00 und 3:00 Uhr, wurde ein 39-Jähriger im Schlaf bestohlen. Der Mann ist auf einer Treppe am Hauptbahnhof eingeschlafen. Als der Deutsche aufgewacht ist, musste er feststellen, dass unbekannte Personen seine Bauchtasche und deren Inhalt gestohlen haben.

Zu einem späteren Zeitpunkt fand eine Streife der Bundespolizei die Bauchtasche auf einem Bahnsteig. Das wertige Smartphone und Barmittel waren nicht mehr darin enthalten.

Die Auswertung von Videomaterialien soll nun die Ermittlungen im Fall des Diebstahls unterstützen und die unbekannte Täterschaft aus der Anonymität herausholen.

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