Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Ticketlose Fahrten haben Folgen - Festnahmen am Hauptbahnhof

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Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Wegen einer fahrscheinlosen Frau wurde die Bundespolizei am Dienstagnachmittag im Erfurter Hauptbahnhof zu einem ICE hinzugerufen. Die 69-Jährige nutzte die Bahnverbindung zwischen Nürnberg und Erfurt, jedoch ohne im Besitz eines erforderlichen Tickets zu sein. Bei der Überprüfung der alkoholisierten Deutschen sind die Bundespolizisten auf einen aktuellen Haftbefehl der bayrischen Justiz gestoßen. Das Regensburger Amtsgericht hatte wegen Unterschlagung einen Strafbefehl gegen die Frau erlassen. Den vierstelligen Betrag konnte die Frau aufbringen und somit dem ersatzweisen angeordneten Strafvollzug entgehen. Nachdem ihre Wegefähigkeit festgestellt wurde, hat sie die Dienststelle wieder verlassen.

Anders erging es dagegen einem 40-jährigen Mann, der ebenfalls durch eine Streife der Bundespolizei im Erfurter Hauptbahnhof überprüft worden ist. Nach ihm suchte die Justiz aus Thüringen. Gegen den Deutschen lagen gleich zwei Haftbefehle vor. Der Mann war wegen mehrerer ticketloser Fahrten zu Gesamtgeldstrafen im niedrigen vierstelligen Bereich verurteilt worden. Die Strafen hatte der Gesuchte bisher nicht beglichen. Das Geld konnte er am gestrigen Abend nicht aufbringen, sodass er den 34-tägigen Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt Tonna antreten musste.

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