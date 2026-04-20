Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bahnreisender will verschlossene Tür entriegeln und wird ausfällig

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Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Völlig überzogen hat ein Bahnreisender reagiert, der aus eigenem Verschulden den falschen Zug gewählt hat.

Am Samstagabend stieg ein 61-Jähriger am Leipziger Hauptbahnhof in einen ICE ein, der in Richtung Erfurt gefahren ist. Der Mann bemerkte, dass dies der für ihn falsche Zug gewesen ist. Die Bahn war abfahrbereit und die Türen waren vor diesem Hintergrund bereits verriegelt. Der Deutsche nutze eine Notentriegelung, um den Vorgang wieder rückgängig zu machen. Daraus wurde jedoch nichts. In der weiteren Folge wurde der Fahrgast verbal ungehalten gegenüber dem Servicepersonal.

Der ICE hatte sich bereits in Bewegung gesetzt. Über die Notfallleitstelle wurde umgehend die Bundespolizei informiert, da beim nächsten Halt im Erfurter Hauptbahnhof der Fahrtausschluss des aggressiven Mannes erfolgen sollte.

Bei Eintreffen des Schnellzuges fiel der betreffende Fahrgast immer noch durch lautstarkes Verhalten auf. Bundespolizisten beruhigten den Mann und eröffneten ihm, dass gegen ihn wegen des Anfangsverdachtes der Bedrohung, des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen und des Erschleichens einer Beförderungsleistung ermittelt wird. Zugleich wurden Zeugen zum Vorfall befragt.

Der ICE konnte seine Fahrt fortsetzen, allerdings ohne den aufgebrachten Reisenden.

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