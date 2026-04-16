Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Keine paradiesischen Zustände - die Bundespolizei ermittelt

Jena, Jena Paradies Bahnhof (ots)

Heute Morgen, kurz nach 7:00 Uhr, wurde die Bundespolizei über eine Sachbeschädigung im Bahnhof Jena Paradies informiert. Eine Sitzmöglichkeit soll am Verkehrshalt aus der Verankerung gerissen worden sein. Vor Ort soll sich zudem ein Mann befinden, der als möglicher Tatverdächtiger in Frage kommen könnte.

Die Landespolizeiinspektion Jena unterstützte unmittelbar, weil Aussicht darauf bestand, den etwaigen Täter noch vor Ort zu stellen. Parallel lief die Sichtung der Videobilder vom Bahnhof.

Eine Täterschaft des festgestellten Mannes konnte aber zügig ausgeschlossen werden. Aus den bewegten Bildern lässt sich erkennen, dass ein Pärchen die Sitzbank in der zurückliegenden Nacht beschädigt hat.

Konkrete Personenhinweise zu den beiden dringend Tatverdächtigen liegen bisher nicht vor. Die genaue Bezifferung des Schadens kann erst nach einer Instandsetzung erfolgen.

Die Bundespolizei ermittelt in diesem Fall wegen Sachbeschädigung.

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