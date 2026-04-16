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Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mutter bewahrt ihren Sohn vor Justizvollzug

BPOLI EF: Mutter bewahrt ihren Sohn vor Justizvollzug
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Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Da hatte ein 28-jähriger Mann Glück, denn seine Mutter ersparte ihm den Strafvollzug.

Kurz vor Mitternacht kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Mittwoch den Mann im Erfurter Hauptbahnhof. Dessen Überprüfung hat ergeben, dass die Magdeburger Staatsanwaltschaft eine Ordnungshaft gegen den Deutschen angeordnet hat. Grund hierfür ist ein vollstreckbarer Beschluss des örtlichen Landgerichtes wegen einer begangenen Ordnungswidrigkeit. Der Deutsche hat sich der bisherigen Zahlung oder ersatzweisen Vollstreckung entzogen. Die Beamten der Bundespolizei nahmen den Mann fest.

Aus eigenen Mitteln konnte er die angeordnete Geldstrafe in niedriger dreistelliger Höhe nicht aufbringen. Ein Anruf bei seiner Mutter schaffte jedoch Abhilfe. Sie zahlte den offenen Betrag bei einer sachsen-anhaltinischen Polizeidienststelle ein. Ihr Sohn ist damit dem Strafvollzug entgangen und durfte seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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