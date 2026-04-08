LPI-SHL: Brand von Holzstämmen
Dorndorf (ots)
Dienstagabend brannten aus bislang ungeklärter Ursache mehrere hundert Holzstämme auf dem Lagerplatz eines Sägewerkes in der Straße "Am Forstplatz" in Dorndorf. Die Feurwehr löschte über mehrere Stunden den Brand. Ein nahe des Holzstapels geparkter Lkw konnte noch rechtzeitig weggefahren werden, sodass das Fahrzeug nicht beschädigt wurde. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die SUhler Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.
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