PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Sprayer treiben ihr Unwesen im Bahnhof Unterwellenborn

BPOLI EF: Sprayer treiben ihr Unwesen im Bahnhof Unterwellenborn
  • Bild-Infos
  • Download

Unterwellenborn, Bahnhof Unterwellenborn (ots)

Ihr Unwesen trieben vermeintliche Fußballfans, mutmaßlich am gestrigen Tag, im Bahnhof Unterwellenborn.

Die bisher unbekannte Täterschaft brachte farbige Schriftzüge in Form der Initialen eines Fußballvereins an zwei Stellen der Außenfassade des Stellwerkgebäudes sowie eines Arbeitscontainers an.

Die Schmierereien bedecken eine Fläche von über 20 Quadratmetern. Die Art der Anbringung der Graffiti lässt vermuten, dass die Täter möglicherweise beim Anbringen gestört worden sind. Bundespolizisten sicherten vor Ort Spuren. Die Fahndung nach den möglichen Verursachern verlief zunächst negativ.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag, mindestens jedoch 1600 Euro. Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren