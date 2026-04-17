Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Sprayer treiben ihr Unwesen im Bahnhof Unterwellenborn

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Unterwellenborn, Bahnhof Unterwellenborn (ots)

Ihr Unwesen trieben vermeintliche Fußballfans, mutmaßlich am gestrigen Tag, im Bahnhof Unterwellenborn.

Die bisher unbekannte Täterschaft brachte farbige Schriftzüge in Form der Initialen eines Fußballvereins an zwei Stellen der Außenfassade des Stellwerkgebäudes sowie eines Arbeitscontainers an.

Die Schmierereien bedecken eine Fläche von über 20 Quadratmetern. Die Art der Anbringung der Graffiti lässt vermuten, dass die Täter möglicherweise beim Anbringen gestört worden sind. Bundespolizisten sicherten vor Ort Spuren. Die Fahndung nach den möglichen Verursachern verlief zunächst negativ.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag, mindestens jedoch 1600 Euro. Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

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