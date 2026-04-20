Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Diebe gestellt und Stehlgut aufgefunden

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Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Eine Reisende wurde am späten Samstagnachmittag in einem ICE auf der Fahrt von Frankfurt am Main nach Erfurt bestohlen. Die betroffene Frau stellte fest, dass ihr ein wertiges Smartphone entwendet worden ist. Eine Zeugin konnte zwei Männer bei der Tat beobachten.

Beim Halt des Schnellzuges im Erfurter Hauptbahnhof wurden Bundespolizisten hinzugezogen. Die zwei algerischen Tatverdächtigen konnten nach einer kurzen Fahndung ausfindig gemacht werden. Das entwendete Handy hatten sie nicht mehr bei sich, dafür ein Tablet, für das sie keinen Eigentumsnachweis erbringen konnten. Das technische Gerät wurde sichergestellt.

Ein gültiges Ticket für die Zugfahrt besaßen sie nicht. Die Bundespolizei ermittelt gegen die 24- und -27-Jährigen wegen Diebstahls und des Erschleichens der Beförderungsleistungen. Das gestohlene Smartphone konnte in einem Mülleimer des Zuges geortet werden.

Die Bundespolizei sensibilisiert immer wieder zu Diebstählen in Bahnhöfen und Zügen. Auch in diesem Fall nutzten die Täter einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit der Reisenden aus, um an ihr teures Mobilfunktelefon zu gelangen. Der Appell der Bundespolizei lautet: "Machen Sie es Dieben schwer und schaffen Sie keine potentiellen Tatmöglichkeiten."

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