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Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann wird mit zwei Haftbefehlen gesucht - am Hauptbahnhof klicken die Handschellen

BPOLI EF: Mann wird mit zwei Haftbefehlen gesucht - am Hauptbahnhof klicken die Handschellen
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Erfurt, Erfurt Huptbahnhof (ots)

Rechtskräftige Urteile sehen in der Regel Geld- oder Freiheitsstrafen vor. Zweiteres galt für einen Mann, der gestern im Erfurter Hauptbahnhof durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert worden ist.

Der 32-Jährige wurde überprüft. Dabei stießen die Bundespolizisten auf insgesamt drei aktuelle Fahndungsnotierung der Thüringer Justiz. Zum einen lag gegen den Deutschen ein Strafvollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahls vor. Die Geldstrafe in Höhe eines dreistelligen Betrages konnte er nicht aufbringen, weswegen er 20 Tage Ersatzfreiheitsstrafe anzutreten hat.

Zudem hat der Mann gegen gerichtliche Weisungsauflagen verstoßen, weswegen gegen ihn eine 15-monatige Haftstrafe verhangen worden ist.

Des Weiteren lag gegen den Gesuchten ein Pfändungsbeschluss im Fall eines besonders schweren Falls des Diebstahls vor.

Alle Beschlüsse wurden dem Mann eröffnet. Im Anschluss wurde er durch eine Streife der Bundespolizei in den Justizvollzug nach Tonna gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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