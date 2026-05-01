Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Kinderwagen brennt im Hausflur - Fünf Personen verletzt

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Dresden (ots)

Wann? 1. Mai 2026, 20:09 Uhr - 21:45 Uhr

Wo: Altgorbitzer Ring, Gorbitz

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden zu einem Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten einen brennenden Kinderwagen im Hausflur. Infolge des Brandes war der gesamte Treppenraum des Plattenbaus stark verraucht.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten Bewohner den brennenden Kinderwagen bereits ins Freie gebracht und erste Löschversuche unternommen. Die Feuerwehr löschte den Brand anschließend mit einem Strahlrohr vollständig ab. Parallel dazu wurde der Treppenraum mit einem Hochleistungslüfter entraucht, um den giftigen Brandrauch aus dem Gebäude zu entfernen. Zudem wurden alle Wohnungen auf einen möglichen Eintritt von Rauchgasen kontrolliert. Dabei konnten keine Feststellungen gemacht werden.

Der Rettungsdienst sichtete insgesamt acht betroffene Personen. Fünf Personen, darunter zwei Kinder, wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Dresdner Krankenhäuser transportiert. Bei einigen Betroffenen waren deutliche Rußanhaftungen im Gesicht sowie an den Händen festzustellen.

Der Altgorbitzer Ring musste für die Dauer der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren 35 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau, Löbtau und Altstadt, der Rettungswache Löbtau sowie der B-Dienst, der U-Dienst und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst.

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