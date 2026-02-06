PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen warnt vor Online-Fakeshop

Aalen (ots)

Polizeipräsidium Aalen warnt vor Online-Fakeshop

Beim Polizeipräsidium Aalen wurde mehrfach gemeldet, dass aktuell ein Fakeshop im Internet angeboten wird, welcher der Internetseite der "NETTO"-Kette nachempfunden ist. Der Internetshop, welcher unter der URL https://jardinovano.com/ erreichbar ist, bietet in der Aufmachung des Netto-Markts diverse Angebote an, welche dort bestellt werden können. Nach getätigter Bestellung wird jedoch keine Ware versendet.

Die Polizei warnt vor entsprechenden Fakeshops und verweist auf ein Angebot der Verbraucherzentrale mit dem Internetseiten auf einen möglichen Fakeshop geprüft werden können.

https://www.verbraucherzentrale.de/fakeshopfinder-71560

Weitere Informationen zum Thema Fakeshops sind hier zu finden:

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Online-Banking-Online-Shopping-und-mobil-bezahlen/Online-Shopping/Worauf-beim-Online-Einkauf-zu-achten-ist/worauf-beim-online-einkauf-zu-achten-ist.html

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 08:25

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

    Aalen (ots) - Aalen: LKW übersieht PKW Beim Wechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen, übersah am Donnerstag, gegen 9:40 Uhr, ein 47-jähriger Lkw-Fahrer auf der B19 in Richtung Heidenheim einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Seat einer 60-Jährigen. Es kam zur Kollision, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro entstand. Oberkochen: Vorfahrt missachtet Am Donnerstag befuhr ein 23-jähriger ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 07:52

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall und Unfallfluchten

    Aalen (ots) - Fellbach: Aufgefahren- 14000 Euro Schaden Ein 29-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Donnerstag, gegen 20:15 Uhr, die Schorndorfer Straße in Richtung Stuttgart. Hierbei übersah er, dass ein vor ihm fahrender 30-jähriger Porsche-Fahrer die Geschwindigkeit verringerte. Infolgedessen fuhr der 29-jährige mit seinem Audi auf und verursachte Schaden in Höhe von insgesamt rund 14000 Euro. Winterbach: Unfallflucht- ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 07:25

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten - Zeugen gesucht, Diebstahl von Fahrrädern

    Aalen (ots) - Langenburg: Alkoholisierte Unfallflucht Am Freitagabend gegen 23:50 Uhr fuhr ein 31-jähriger Opel-Fahrer in der Langenburger Straße unter Alkoholeinfluss. Infolge der Alkoholisierung geriet er nach links auf die Gegenfahrbahn und beschädigte den Außenspiegel eines geparkten VW. Der Mann informierte anschließend den Fahrzeughalter über den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren