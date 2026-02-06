Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen warnt vor Online-Fakeshop

Aalen (ots)

Polizeipräsidium Aalen warnt vor Online-Fakeshop

Beim Polizeipräsidium Aalen wurde mehrfach gemeldet, dass aktuell ein Fakeshop im Internet angeboten wird, welcher der Internetseite der "NETTO"-Kette nachempfunden ist. Der Internetshop, welcher unter der URL https://jardinovano.com/ erreichbar ist, bietet in der Aufmachung des Netto-Markts diverse Angebote an, welche dort bestellt werden können. Nach getätigter Bestellung wird jedoch keine Ware versendet.

Die Polizei warnt vor entsprechenden Fakeshops und verweist auf ein Angebot der Verbraucherzentrale mit dem Internetseiten auf einen möglichen Fakeshop geprüft werden können.

https://www.verbraucherzentrale.de/fakeshopfinder-71560

Weitere Informationen zum Thema Fakeshops sind hier zu finden:

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Online-Banking-Online-Shopping-und-mobil-bezahlen/Online-Shopping/Worauf-beim-Online-Einkauf-zu-achten-ist/worauf-beim-online-einkauf-zu-achten-ist.html

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell