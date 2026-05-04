Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Haschischblock und Messer sind kein Reisezubehör

Eisenach, Eisenach Hauptbahnhof (ots)

Im Hauptbahnhof Eisenach bewiesen Bundespolizisten am Sonntagmorgen sprichwörtlich einen guten Riecher.

Bei der Kontrolle eines 30-Jährigen fanden die Bundespolizisten gleich zwei Sachen, die nicht als gebräuchliches Reisezubehör einzustufen sind. Zunächst händigte der Deutsche auf Nachfrage nach gefährlichen Gegenständen ein Messer aus. Bei der Kontrolle seines Gepäcks fanden die Beamten einen fast 80 Gramm schweren Block Haschisch. Beide Sachen wurden sichergestellt.

Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelrecht.

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