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Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Ungebetener Fahrgast begeht erneut Straftaten

BPOLI EF: Ungebetener Fahrgast begeht erneut Straftaten
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Saalfeld, Bahnhof Saalfeld (ots)

Gestern wurde durch ein Eisenbahnverkehrsunternehmen ein Mann bei der Bundespolizei angezeigt, der bereits mehrfach wegen rechtswidrigen und ungebührlichen Verhaltens in Bahnanlagen und Zügen in Erscheinung getreten ist. Daher wurde gegen den 43-Jährigen auch ein befristetes Beförderungsverbot verhangen.

Nun nutzte der Deutsche erneut eine Bahn im Raum Saalfeld. Er wurde durch das Zugpersonal aufgefordert, diese umgehend zu verlassen. Das tat er beim Halt in Saalfeld, jedoch nicht, ohne die Kundenbetreuerin verbal zu nötigen.

Gegen den ungebetenen Fahrgast ermittelt die Bundespolizei daher nicht nur wegen des Hausfriedensbruchs, sondern auch wegen Nötigung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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