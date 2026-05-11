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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand im Klosterpark: Polizei sucht Zeugen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Im Klosterpark in Enkenbach haben am Sonntagabend Büsche und eine Rasenfläche gebrannt. Ein Alarm ging um 17.51 Uhr ein. Zu dieser Zeit sollen sich Zeugen im Bereich des Teiches aufgehalten haben, die Informationen zum Tatgeschehen geben könnten. Es wäre möglich, dass es sich um drei Mädchen im Alter zwischen 13 bis 15 Jahren handelt. Eine von ihnen soll dunkle Haare haben, eine rote Haare und die Dritte kurzes, blondes Haar. Zwei von ihnen fuhren mit einem E-Scooter weg. Die Freiwillige Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte ihn. Durch das Feuer sind etwa zehn Quadratmeter Grünfläche und Hecken beschädigt wurden. Die Polizei sucht nach den drei potenziellen Zeuginnen und weiteren Hinweisen. Wer etwas Verdächtiges bemerkt oder gesehen hat oder sonstige Angaben zum Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0631 369-14199 zu melden. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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