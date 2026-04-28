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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Werkzeug aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (26.04.2026) 11 Uhr bis Montag (27.04.2026) 08:30 Uhr brachen Unbekannte einen in der Böcklinstraße (Höhe Thorwaldsenstraße) geparkten Pritschenwagen auf. Die Unbekannten hebelten einen im Fahrzeug befindlichen Werkzeugkasten auf und entwendeten den Inhalt. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Haben Sie im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges in der Böcklinstraße beobachtet?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ben Simon
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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