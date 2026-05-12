Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Grabstein beschmiert: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben sich am vergangenen Wochenende an einem Grabstein auf dem Hauptfriedhof zu schaffen gemacht. Zwischen Freitag- und Sonntagmorgen sprühten die Vandalen ein Graffiti auf den Gedenkstein.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Inspektion in der Gaustraße unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell