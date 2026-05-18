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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Mülltonnen in Brand gesetzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 17.5.2026 wurde gegen 14.30 Uhr ein Brand zweier Mülltonnen in der Straße Lienener Damm in Ostbevern gemeldet. Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Es ist nicht auszuschließen, dass der Brand vorsätzlich entstand. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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