POL-WAF: Ostbevern. Mülltonnen in Brand gesetzt
Warendorf (ots)
Am Sonntag, 17.5.2026 wurde gegen 14.30 Uhr ein Brand zweier Mülltonnen in der Straße Lienener Damm in Ostbevern gemeldet. Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Es ist nicht auszuschließen, dass der Brand vorsätzlich entstand. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 entgegen.
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