Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilungen der PI Verden/Osterholz für den Landkreis Osterholz

Landkreis Osterholz (ots)

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin+ Lilienthal. Unbekannte Täter haben sich am Donnerstag gegen 12.50 Uhr als Wasserwerker ausgegeben und sich so Zutritt zur Wohnung einer Frau in der Straße Stadskanaal verschafft. Während einer der Täter die Geschädigte im Badezimmer ablenkte, durchsuchte ein weiterer Täter die Küche sowie das Schlafzimmer. Dort entwendeten sie Bargeld und flüchteten im Anschluss an die Tat unerkannt. Einer der Männer sei ca. 170 cm groß und etwa 35 Jahre alt gewesen. Er habe eine schlanke Statur gehabt und ein rotes Sweatshirt, eine braune Jacke und eine dunkle Hose getragen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Brand in Linienbus+ Osterholz-Scharmbeck. In einem Linienbus kam es am Donnerstag zu einem Brand. Personen wurden dabei nicht verletzt. Gegen 13.15 Uhr geriet während der Fahrt in der Koppelstraße aus bislang ungeklärter Ursache die Klimaanlage in Brand. Dem 61-jährigen Busfahrer gelang es, das Feuer eigenständig zu löschen, sodass die Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten übernehmen musste. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

+Auffahrunfall mit Verletztem und hohem Sachschaden+ Schwanewede. In der Vorbrucher Straße kam es am Donnerstag gegen 11.30 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ersten Informationen zufolge hielt ein 68-jähriger Fahrer eines Mercedes am Fahrbahnrand an. Eine nachfolgende 50-jährige Fahrerin eines Ford hielt dahinter an und wollte anschließend an dem stehenden Pkw vorbeifahren.. Ein weiterer nachfolgender 70-jähriger Fahrer eines Mercedes bemerkte die stehenden Fahrzeuge nicht und fuhr auf den Ford auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den Mercedes geschoben. Der 70-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 26.000 Euro.

+Schwerer Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall+ Schwanewede. Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagmittag, gegen 12.15 Uhr, auf der Straße Heidkamp erlitten eine Person leichte und eine Person schwere Verletzungen. Ein 58 Jahre alter Fahrer eines Seat und eine 61 Jahre alte Fahrerin eines Smart standen auf dem Linksabbiegerstreifen an einer roten Ampel, während ein 73 Jahre alter Fahrer mit seinem BMW auf der L149 in Fahrtrichtung der Straße Damm unterwegs war. Nach ersten Erkenntnissen soll er während der Fahrt einen medizinischen Notfall erlitten haben. Er kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Im Anschluss fuhr er auf den wartenden Smart auf und schob diesen auf den Seat. Der 73-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 61-Jährige erlitt leichte Verletzungen und begab sich eigenständig in ein Krankenhaus.

+Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt+ Schwanewede. Am Donnerstagmittag kam es in der Blumenthaler Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einer Radfahrerin. Die 57-jährige Fahrerin eines Pedelecs befuhr den Geh- und Radweg in Richtung Bremen, als ein 28-jähriger Transporterfahrer aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße fahren wollte. Dabei übersah er die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Bremen gebracht.

+Neun Verletzte bei Auffahrunfall an Ampel+ Lilienthal. An der Kreuzung der K8 zur K9 ereignete sich am Donnerstagabend, gegen 19.45 Uhr, ein Verkehrsunfall mit zahlreichen Verletzten. Zwei 18 Jahre alte Fahrer eines Audi und eines VW befuhren hintereinander die K8 in Richtung Lilienthal. An der Kreuzung bremste der 18-jährige Fahrer des Audi an der gelb zeigenden Ampel. Dies bemerkte der Fahrer des VW zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf.

In beiden Fahrzeugen befanden sich neben den Fahrern jeweils vier Mitfahrende, welche alle leicht verletzt wurden. Der Fahrer des VW verletzte sich ebenfalls leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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