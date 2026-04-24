Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Reifen entwendet++Kleinbrand in Stall++Vollbrand eines Pkw auf der Autobahn++Von Bremspedal gerutscht++Vorfahrt missachtet - drei Leichtverletzte++Zwei Verletzte bei Auffahrunfall+

Landkreis Verden (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Reifen entwendet+ Verden. In der Nacht zu Donnerstag kam es in der Artilleriestraße zu einem Diebstahl von Kompletträdern an einem Pkw. An einem weiteren Fahrzeug versuchten die Täter ebenfalls, die Reifen zu entwenden, brachen den Versuch jedoch aus ungeklärter Ursache ab. Die beiden Fahrzeuge standen auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen haben oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Kleinbrand in Stall+ Oyten. In einem Stall in der Straße Auf dem Kamp geriet am Donnerstagmittag Heu in einer Tierbox in Brand. Nach ersten Erkenntnissen entzündete sich das Heu durch einen Rotlichtstrahler, wodurch eine starke Rauchentwicklung entstand. Dies bemerkte eine Verkehrsteilnehmerin und informierte die Feuerwehr. Durch das schnelle Eingreifen und die zügigen Löscharbeiten entstand nur ein geringer Schaden.

+Vollbrand eines Pkw auf der Autobahn+ Ottersberg/A1. Auf der A1 in Richtung Münster, zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten, geriet am Donnerstagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache ein Pkw in Brand. Die A1 musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Als er den Brand bemerkte, hielt der 49-jährige Fahrer des Citroën auf dem Standstreifen an und verließ unverletzt sein Fahrzeug.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Hybridfahrzeug bereits in Vollbrand und Fahrzeugteile wurden auf die Fahrbahn geschleudert. Zudem entstand eine starke Rauchentwicklung, welche über beide Fahrstreifen zog.

Für die Löscharbeiten der Feuerwehr wurde die A1 in Richtung Münster voll gesperrt und eine Umleitung ab Posthausen eingerichtet. Gegen 18 Uhr konnte der in der Vollsperrung stehende Verkehr an der Einsatzstelle vorbeigeleitet werden. Für die Bergung des Fahrzeuges, die Nachlöscharbeiten und die anschließende Reinigung der Fahrbahn blieb die Vollsperrung bis ca. 00.20 Uhr bestehen.

Durch die Vollsperrung kam es auf der A1 und den Umleitungsstrecken zu massiven Verkehrsbehinderungen.

+Von Bremspedal gerutscht+ Verden. Am Donnerstag, gegen 14.40 Uhr, kam es in der Brückstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 79-jähriger Fahrer eines Peugeot leicht verletzte. Der Mann beabsichtigte, von einem Grundstück nach links auf die Brückstraße einzufahren. Dabei rutschte er ersten Informationen zufolge vom Bremspedal ab, beschleunigte dadurch das Fahrzeug unbeabsichtigt und touchierte die Wand eines gegenüberliegenden Parkhauses. Das Fahrzeug kam anschließend im angrenzenden Buschwerk zum Stillstand. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 6.500 Euro.

+Vorfahrt missachtet - drei Leichtverletzte+ Oyten. An der Einmündung Am Holze zur L168 ereignete sich am Donnerstag gegen 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Der 25-jährige Fahrer eines Transporters beabsichtigte, die L168 aus der Straße Am Holze kommend geradeaus zu überqueren. Dabei übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw aus Richtung Bassen und missachtete die Vorfahrt. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Transporterfahrer, der 67-jährige Pkw-Fahrer sowie dessen 66-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

+Zwei Verletzte bei Auffahrunfall+ Kirchlinteln. Auf der L160 in Fahrtrichtung Hohenhaverbergen kam es am Donnerstag gegen 17.30 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zwei vorausfahrende Pkw, ein Toyota einer 62-Jährigen und ein Audi einer 39-Jährigen, mussten verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 21-jährige Fahrerin erkannte dies zu spät, fuhr auf den vor ihr befindlichen Audi auf und schob diesen auf den Toyota. An allen drei Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 12.000 Euro. Die 39-Jährige sowie ein mitfahrendes Kind in dem Audi wurden leicht verletzt.

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