Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025: Einladung an Pressevertreterinnen und Pressevertreter zur Pressekonferenz der PI Frankenthal

Frankenthal (ots)

Am Montag, 20.04.2025, um 13 Uhr, lädt die Polizei Frankenthal interessierte Pressevertreterinnen und Pressevertreter zur Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 für den Bereich der Polizeiinspektion Frankenthal ein.

Die Pressekonferenz findet im Lehrsaal im 1. OG statt.

Wir bitten alle Pressevertreterinnen und Pressevertreter um vorherige Terminzusage bis spätestens Mittwoch, 15.04.2026, an pifrankenthal@polizei.rlp.de

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