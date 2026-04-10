POL-PDLU: Frankenthal - Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025: Einladung an Pressevertreterinnen und Pressevertreter zur Pressekonferenz der PI Frankenthal
Frankenthal (ots)
Am Montag, 20.04.2025, um 13 Uhr, lädt die Polizei Frankenthal interessierte Pressevertreterinnen und Pressevertreter zur Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 für den Bereich der Polizeiinspektion Frankenthal ein.
Die Pressekonferenz findet im Lehrsaal im 1. OG statt.
Wir bitten alle Pressevertreterinnen und Pressevertreter um vorherige Terminzusage bis spätestens Mittwoch, 15.04.2026, an pifrankenthal@polizei.rlp.de
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler
Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
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