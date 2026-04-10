PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung im Parkhaus

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, den 09.04.2026 gegen 18:10 Uhr, kam es im Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Straße Im Zollhof zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 20-Jährigen. Die 20-Jährige wurde durch den unbekannten Mann in den Bauch geschlagen und erlitt Schmerzen. Der unbekannte Mann konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Eine Strafanzeige bezüglich der Körperverletzung wurde aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 11:18

    POL-PDLU: Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen mit Pfefferspray

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag, den 09.04.2026 gegen 18:30 Uhr, wird der Polizei Ludwigshafen mitgeteilt, dass es in der Westendstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jugendlichen Personengruppen kommt und hierbei Pfefferspray eingesetzt wurde. Polizeikräfte konnten nur noch einen 17-jährigen Geschädigten aus Ludwigshafen feststellen, welcher leichte ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 10:29

    POL-PDLU: Frankenthal - Diebstahl aus Vereinsheim

    Frankenthal (ots) - Am 09.04.2026 wurde hiesiger Dienststelle ein Diebstahl aus dem Vereinsheim eines Tennisclubs am Strandbad in Frankenthal gemeldet. Die Tat soll sich am 09.04.2026 im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 03:15 Uhr ereignet haben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kletterten zwei Personen über den Zaun des Vereinsgeländes und entwendeten anschließend Getränke und Lebensmittel aus einer Garage sowie einem ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 13:39

    POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (09.04.2026) kam es gegen 04:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Café in der Prinzregentenstraße. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendete eine Geldkassette samt Bargeld. Der Täter wird wie folgt beschrieben: -schwarze Jacke mit Kapuze, blaue Jeans, weiße Schuhe Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können sonstige Hinweise geben? ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren