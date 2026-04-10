Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung im Parkhaus

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, den 09.04.2026 gegen 18:10 Uhr, kam es im Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Straße Im Zollhof zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 20-Jährigen. Die 20-Jährige wurde durch den unbekannten Mann in den Bauch geschlagen und erlitt Schmerzen. Der unbekannte Mann konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Eine Strafanzeige bezüglich der Körperverletzung wurde aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

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