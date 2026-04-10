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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Diebstahl aus Vereinsheim

Frankenthal (ots)

Am 09.04.2026 wurde hiesiger Dienststelle ein Diebstahl aus dem Vereinsheim eines Tennisclubs am Strandbad in Frankenthal gemeldet. Die Tat soll sich am 09.04.2026 im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 03:15 Uhr ereignet haben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kletterten zwei Personen über den Zaun des Vereinsgeländes und entwendeten anschließend Getränke und Lebensmittel aus einer Garage sowie einem Kühlhaus. Anschließend entfernten sich beide Täter vom Objekt in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesgutes wird auf einen geringen dreistelligen Betrag geschätzt. Hinweise zu den unbekannten Tätern liegen bislang nicht vor.

Zeugenhinweise hinsichtlich der bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
PK Pirrung

Telefon: 06233 313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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