Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (09.04.2026) kam es gegen 04:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Café in der Prinzregentenstraße. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendete eine Geldkassette samt Bargeld.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

-schwarze Jacke mit Kapuze, blaue Jeans, weiße Schuhe

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können sonstige Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de

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