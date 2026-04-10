Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen mit Pfefferspray

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, den 09.04.2026 gegen 18:30 Uhr, wird der Polizei Ludwigshafen mitgeteilt, dass es in der Westendstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jugendlichen Personengruppen kommt und hierbei Pfefferspray eingesetzt wurde. Polizeikräfte konnten nur noch einen 17-jährigen Geschädigten aus Ludwigshafen feststellen, welcher leichte Verletzungen im Gesicht aufwies. Die übrigen Beteiligten hatten sich bereits von der Örtlichkeit entfernt und konnten nicht mehr festgestellt werden. Eine Strafanzeige hinsichtlich der Gefährlichen Körperverletzung wurde aufgenommen und wird vom Gemeinsamen Sachgebiet Jugend weiterbearbeitet. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell