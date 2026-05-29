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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mähroboter überfahren

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 27.05.2026, 12:53 Uhr

Am Mittwochmittag, den 27.05.2026, überfuhr ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines örtliche Friseursalons im Kohnser Weg, die Abgrenzung der geschotterten Parkfläche und überrollte dabei auf der Rasenfläche einen in Aktion befindlichen Mähroboter. Dieser wurde dadurch so stark beschädigt, dass er nicht mehr einsatz-/funktionsfähig ist. Dem Eigentümer ist ein Schaden von mehr als 500,- Euro entstanden. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Zeugen, die zu diesem Vorfall sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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