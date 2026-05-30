POL-NOM: Sachbeschädigung einer Fensterscheibe der Grundschule Nörten-Hardenberg

Einbeck (ots) - Einbeck (kr.) 29.05.2026, 07:00 Uhr - 16:50 Uhr Am Freitagmorgen, den 29.05.2026, stellte ein 21jähriger Einbecker sein Fahrrad der Marke -EXTE- am Bahnhof in Einbeck Mitte ab. Hierbei handelt es sich um ein schwarz/blaues Mountainbike im Wert von 200,- Euro. Als er gegen 16:50 Uhr sein Fahrrad wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er fest, dass dieses nicht mehr vor Ort war. Demnach muss ein bislang unbekannter Täter einen günstigen Augenblick genutzt ...

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