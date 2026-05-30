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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung einer Fensterscheibe der Grundschule Nörten-Hardenberg

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg,

Gerhart-Hauptmann-Straße 10, 28.05.2026, 15:30 - 29.05.2026, 06:45 Uhr,

Nörten-Hardenberg (Gro)

Im obigen Tatzeitraum wurde ein Fenster der Johann-Wolf-Grundschule beschädigt. Es entstand 350 Euro Sachschaden.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Nörten-Hardenberg (05503-915230) oder Northeim (05551-91480) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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