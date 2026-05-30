POL-NOM: Sachbeschädigung einer Fensterscheibe der Grundschule Nörten-Hardenberg
Northeim (ots)
37176 Nörten-Hardenberg,
Gerhart-Hauptmann-Straße 10, 28.05.2026, 15:30 - 29.05.2026, 06:45 Uhr,
Nörten-Hardenberg (Gro)
Im obigen Tatzeitraum wurde ein Fenster der Johann-Wolf-Grundschule beschädigt. Es entstand 350 Euro Sachschaden.
Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Nörten-Hardenberg (05503-915230) oder Northeim (05551-91480) zu melden.
Rückfragen bitte an:
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