POL-NOM: Sachbeschädigung durch Graffiti
Northeim (ots)
37154 Northeim,
Dünenangerstraße 19, Bushaltestelle, 22.05.2026 - 27.05.2026,
Northeim - Langenholtensen (Gro)
Im o.g. Tatzeitraum wurde eine Bushaltestelle in der Dünenangerstraße in Langenholtensen mit Graffiti in Schriftform beschmiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.
Mögliche Zeugen/-innen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (05551-91480).
Rückfragen bitte an:
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Telefon: 05551-9148-200
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