Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung durch Graffiti

Northeim (ots)

37154 Northeim,

Dünenangerstraße 19, Bushaltestelle, 22.05.2026 - 27.05.2026,

Northeim - Langenholtensen (Gro)

Im o.g. Tatzeitraum wurde eine Bushaltestelle in der Dünenangerstraße in Langenholtensen mit Graffiti in Schriftform beschmiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Mögliche Zeugen/-innen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (05551-91480).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell