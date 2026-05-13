Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfallfahrzeug gesucht

Ratzeburg (ots)

13.05.2026 | Kreis Stormarn | 07.05.2026 - Bad Oldesloe

Ein beschädigter Briefkasten und eine demolierte Mülltonne im Bad Oldesloer Ortsteil Poggensee beschäftigen die Beamten des Polizeirevier Bad Oldesloe.

Bereits am 07. Mai 2026, gegen 19.45 Uhr sollen Anwohner der Straße Am Poggensee zunächst ein Pkw-Geräusch vernommen und anschließend einen Knall gehört haben. Bei einer umgehenden Nachschau habe man jedoch kein Fahrzeug feststellen können. Allerdings fand man einen beschädigten Briefkasten sowie eine demolierte Mülltonne vor. Des weiteren sollen im unmittelbaren Vorgartenbereich Fahrzeugreifenspuren sowie beschädigte Fahrzeugteile vorhanden gewesen sein.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die vorgefundenen Fahrzeugteile einem grauen Ford Mondeo MK 4 zugeordnet werden können. Dies müsste nun dementsprechend im Frontbereich beschädigt sein.

Die Beamten hoffen nun auf Zeugenhinweise. Wer sachdienliche Hinweise zum gesuchten Fahrzeug und zum Fahrzeugführer geben kann, melde sich unter der Telefonnummer 04531/501-0 oder per Email unter BadOldesloe.PR@polizei.landsh.de .

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