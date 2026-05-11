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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Alkoholisierte Autofahrerin verunfallt bei Ritzerau

Ratzeburg (ots)

11.05.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 10.05.2026 - K26 / Ritzerau

Samstagabend verunfallte eine Autofahrerin auf der K26 bei Ritzerau. Es lagen Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Alkohol vor.

Am 09.05.2026 gegen 17:40 Uhr soll eine 25-jährige VW-Fahrerin aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg die K26 von Ritzerau kommend in Richtung Duvensee befahren haben. Aus noch ungeklärter Ursache soll diese nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein und einen Leitpfosten überfahren haben. Anschließend sei sie über den Grünstreifen gefahren und kollidierte mit einem Wall. Dabei erlitt die Frau leichte Verletzungen. Die Polizeibeamten erlangten Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum vor Fahrtantritt und führten einen freiwilligen Atemalkoholtest mit der Fahrerin des Kleinwagens durch. Dieser ergab ein vorläufiges Ergebnis von 1,9 Promille. Daraufhin ordneten die Einsatzkräfte eine Blutprobenentnahme an und untersagten die Weiterfahrt.

Die 25-jährige Deutsche muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren für ihr Handeln verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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