Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Motorrad prallt gegen Traktor - Fahrer lebensgefährlich verletzt

Ratzeburg (ots)

Auf der Sachsenwaldstraße in Kasseburg ereignete sich am 10.05.2026 ein Verkehrsunfall. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Traktorgespann und einem Motorrad. Der Kradfahrer wurde mit lebensgefährliche Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.

Gestern Mittag, gegen 12.15 Uhr, fuhr ein 20-Jähriger Deutscher aus Mecklenburg-Vorpommern mit einem Traktor und Spritzenanhänger auf der Sachsenwaldstraße von Möhnsen kommend in Fahrtrichtung Kasseburg. Hinter ihm fuhr ein 20-jähriger Stormarner mit einem Suzuki-Motorrad. Der Kradfahrer soll bereits zum Überholen des landwirtschaftlichen Gespannes angesetzt haben, als dieser nach links in eine Feldzuwegung einbiegen wollte. Daraufhin soll der Suzuki-Fahrer eine Gefahrenbremsung eingeleitet haben, sei ins Schlingern geraten und gestürzt. Der Kradfahrer zog sich durch das Unfallgeschehen lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde umgehend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter der Dekra hinzugezogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn bis 15.00 Uhr voll gesperrt werden.

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