PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Verletzte nach Unfall in Wentorf bei Hamburg

Ratzeburg (ots)

11.05.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 10.05.2026 - Wentorf bei Hamburg

Sonntagnachmittag ereignete sich in Wentorf bei Hamburg ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Zwei Personen wurden dabei verletzt, eine davon sogar schwer.

Am 10.05.2026 gegen 14:30 Uhr soll ein 33-jähriger Geesthachter mit einem VW Passat die Hamburger Landstraße aus Richtung Bergedorf kommend in Fahrtrichtung Reinbek befahren haben. Unmittelbar hinter diesem soll sich in gleicher Fahrtrichtung ein 70-jähriger Mann aus Barsbüttel mit einem VW Golf befunden haben. Der Passat-Fahrer habe nun beabsichtigt, nach links auf eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache soll nun der Golf-Fahrer rechtsseitig ausgewichen und mit dem Fahrzeugheck des vorausfahrenden Passats kollidiert sein. Anschließend sei er über den angrenzenden Gehweg gefahren und schließlich an einer Straßenlaterne zum Stillstand gekommen sein.

Der 70-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 33-Jährige blieb unverletzt, jedoch zog sich seine 31-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Geesthacht, leichte Verletzungen zu. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, kam für eine Fahrbahnreinigung auch die Feuerwehr zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 09:42

    POL-RZ: Motorrad prallt gegen Traktor - Fahrer lebensgefährlich verletzt

    Ratzeburg (ots) - Auf der Sachsenwaldstraße in Kasseburg ereignete sich am 10.05.2026 ein Verkehrsunfall. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Traktorgespann und einem Motorrad. Der Kradfahrer wurde mit lebensgefährliche Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Gestern Mittag, gegen 12.15 Uhr, fuhr ein 20-Jähriger Deutscher aus Mecklenburg-Vorpommern ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 15:20

    POL-RZ: Diebe entwenden einen KIA Sorento - Polizei sucht Zeugen!

    Ratzeburg (ots) - 09.05.2026 | Kreis Stormarn | 07.-08.05.2026 - Ahrensburg In der Nacht von Donnerstag auf Freitag soll von einem Privatgrundstück in der Jägerstraße in Ahrensburg ein KIA Sorento entwendet worden sein. Im Zeitraum von 19.00 Uhr bis 06.00 Uhr sollen derzeit unbekannte Täter das graue Hybrid-Fahrzeug mit OD-Kennzeichen vom Grundstück entfernt haben. Wie die Diebe in das Fahrzeug gelangten und es ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 14:47

    POL-RZ: Multivan gestohlen - Haben Sie Hinweise?

    Ratzeburg (ots) - 08.05.2026 | Kreis Stormarn | 06.-07.05.2026 - Reinbek Zwischen Mittwoch, 06.05.2026, 09.00 Uhr und Donnerstag, 07.05.2026, 08.00 Uhr sei von einem Parkplatz in der Kieler Straße in Reinbek ein VW Multivan entwendet worden. Das grau-braune Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Abstellens mit einem OD-Kennzeichen versehen. Wie die Diebe in das Fahrzeug gelangten und es anschließend starten konnten, ist nun ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren