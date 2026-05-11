Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Verletzte nach Unfall in Wentorf bei Hamburg

Ratzeburg (ots)

11.05.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 10.05.2026 - Wentorf bei Hamburg

Sonntagnachmittag ereignete sich in Wentorf bei Hamburg ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Zwei Personen wurden dabei verletzt, eine davon sogar schwer.

Am 10.05.2026 gegen 14:30 Uhr soll ein 33-jähriger Geesthachter mit einem VW Passat die Hamburger Landstraße aus Richtung Bergedorf kommend in Fahrtrichtung Reinbek befahren haben. Unmittelbar hinter diesem soll sich in gleicher Fahrtrichtung ein 70-jähriger Mann aus Barsbüttel mit einem VW Golf befunden haben. Der Passat-Fahrer habe nun beabsichtigt, nach links auf eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache soll nun der Golf-Fahrer rechtsseitig ausgewichen und mit dem Fahrzeugheck des vorausfahrenden Passats kollidiert sein. Anschließend sei er über den angrenzenden Gehweg gefahren und schließlich an einer Straßenlaterne zum Stillstand gekommen sein.

Der 70-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 33-Jährige blieb unverletzt, jedoch zog sich seine 31-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Geesthacht, leichte Verletzungen zu. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, kam für eine Fahrbahnreinigung auch die Feuerwehr zum Einsatz.

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