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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Diebe entwenden einen KIA Sorento - Polizei sucht Zeugen!

Ratzeburg (ots)

09.05.2026 | Kreis Stormarn | 07.-08.05.2026 - Ahrensburg

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag soll von einem Privatgrundstück in der Jägerstraße in Ahrensburg ein KIA Sorento entwendet worden sein.

Im Zeitraum von 19.00 Uhr bis 06.00 Uhr sollen derzeit unbekannte Täter das graue Hybrid-Fahrzeug mit OD-Kennzeichen vom Grundstück entfernt haben.

Wie die Diebe in das Fahrzeug gelangten und es anschließend starten konnten ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Wert des gestohlenden Pkw, in dem sich noch viele persönliche Dinge des Nutzers befanden, wird auf ca. 63.000 Euro geschätzt.

Die Ratzeburger Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise. Wer Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges oder Verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum wahrgenommen habe, melde sich unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder per Email unter Ratzeburg.KPSt@polizei.landsh.de bei den Beamten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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