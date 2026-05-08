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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand im ehemaligen nun leerstehenden Bahnhofsgebäude

Ratzeburg (ots)

08.05.2026 | Kreis Stormarn | 07.05.2026 - Trittau

Gestern Abend kam es zu einem Brand in einem seit mehreren Jahren leerstehenden ehemaligen Bahnhofsgebäude in der Waldstraße in Trittau.

Als eine Anwohnerin gegen 19.00 Uhr eine Rauchentwicklung aus dem stark verfallenen Bahnhofsgebäude wahrnahm, verständigte sie umgehend die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. Durch die Feuerwehrkräfte konnte ein kleines Feuer im Inneren des Gebäudes schnell gelöscht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde das Feuer durch bislang unbekannte Täter verursacht.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Ahrensburg übernommen. Es wird wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email über Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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