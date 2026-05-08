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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Bewohner bei Hausbrand in Ratzeburg verletzt - Hund kommt ums Leben

Ratzeburg (ots)

08.05.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 07.05.2026 - Ratzeburg

Donnerstagabend kam es zum Brand eines Einfamilienhauses in Ratzeburg. Die Bewohner erlitten leichte Verletzungen. Ein Hund verstarb. Das Haus ist derzeit unbewohnbar.

Am 07.05.2026 kurz nach 19:00 Uhr wählte der Bewohner eines Einfamilienhauses im Zittschower Weg in Ratzeburg den Notruf, da er den Brand eines Nebengebäudes auf seinem Grundstück bemerkte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sollen ein Schuppen, der Anbau des Hauses und das Einfamilienhaus selbst bereits in Vollbrand gestanden haben. Die Feuerwehr begann umgehend mit den umfangreichen Löschmaßnahmen. Beide Hausbewohner erlitten leichte Verletzungen und wurden von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Einer der insgesamt sieben Hunde der Familie konnte nicht rechtzeitig gerettet werden und verstarb. Das Haus wurde durch das Feuer erheblich beschädigt und ist derzeit unbewohnbar. Auch die angrenzenden Wohnhäuser wurden durch die enorme Hitze- und Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen, sodass eines davon vorübergehend unbewohnbar ist.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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