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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Multivan gestohlen - Haben Sie Hinweise?

Ratzeburg (ots)

08.05.2026 | Kreis Stormarn | 06.-07.05.2026 - Reinbek

Zwischen Mittwoch, 06.05.2026, 09.00 Uhr und Donnerstag, 07.05.2026, 08.00 Uhr sei von einem Parkplatz in der Kieler Straße in Reinbek ein VW Multivan entwendet worden.

Das grau-braune Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Abstellens mit einem OD-Kennzeichen versehen. Wie die Diebe in das Fahrzeug gelangten und es anschließend starten konnten, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges oder verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum am Abstellort gemacht habe, melde sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder per Email unter Ratzeburg.KPSt@polizei.landsh.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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